Затруднения движения на дорогах Подмосковья 15 апреля
Вечером 15 апреля загруженность дорог в Подмосковье достигла 5 баллов. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Министерство транспорта Подмосковья напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дороге. Чтобы избежать столкновений, водителям следует не отвлекаться на телефон, регулярно смотреть в зеркала и оценивать дорожную ситуацию перед выполнением маневров. Кроме того, важно соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также быть готовым к внезапным чрезвычайным ситуациям на дороге.