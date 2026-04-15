Затруднения движения на дорогах Подмосковья 15 апреля

Министерство транспорта Подмосковья напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дороге. Чтобы избежать столкновений, водителям следует не отвлекаться на телефон, регулярно смотреть в зеркала и оценивать дорожную ситуацию перед выполнением маневров. Кроме того, важно соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также быть готовым к внезапным чрезвычайным ситуациям на дороге.