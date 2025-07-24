Затопление дороги под эстакадой на Можайском шоссе устранили в Одинцове

В ночь на 21 июля в Подмосковье выпало больше половины месячной нормы осадков. Система водоотведения около эстакады на Можайском шоссе в Одинцове не выдержала нагрузки — участок затопило.

На время откачки воды рабочие перекрыли проезд на трассу. Директор технического пункта Научно-производственного объединения автоматизированных систем Виталий Горшков объяснил, что в последние дни из-за проливных дождей и интенсивного подъема уровня воды система оказалась перегружена. Канализационные стоки, которые также поступали от расположенных рядом предприятий, добавили нагрузку на систему, что и привело к критической ситуации.

Виталий Горшков отметил, что он выехал на объект ранним утром, чтобы оценить масштабы проблемы и координировать действия по устранению последствий наводнения.

К концу дня все вопросы разрешили, и работу системы водоотведения привели в штатный режим. А уже к 8:00 следующего дня весь участок дороги подсох, а лужи исчезли.