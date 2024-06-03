Затянувшийся ремонт плотины на реке Вьюнке проверили в Балашихе

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида и начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи Ян Вергун вместе с жителями оценили ремонтные работы на гидротехническом сооружении на реке Вьюнке. На встрече также рассказали о всех планах на шандоре.

В ходе встречи обсудили дальнейшую эксплуатацию ГТС.

«Силами подрядной организации все работы по ремонту водосбросного сооружения плотины были оперативно выполнены. Герметичность плотины восстановлена. На данный момент уровень воды поднимается. Жители довольны и спокойны. Претензии к гидротехническому сооружению не имеют», — сказал Ян Вергун.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Все работы по зарыблению реки планируют провести в следующий нерест. Также обсудили проблему отсутствия водопроводной воды в деревнях Русавкино-Поповщино и Русавкино-Романово.

По итогу рабочей встречи ситуацию взяли на контроль.

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