Затянувшийся ремонт плотины на реке Вьюнке проверили в Балашихе

Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида и начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи Ян Вергун вместе с жителями оценили ремонтные работы на гидротехническом сооружении на реке Вьюнке. На встрече также рассказали о всех планах на шандоре.
В ходе встречи обсудили дальнейшую эксплуатацию ГТС.
«Силами подрядной организации все работы по ремонту водосбросного сооружения плотины были оперативно выполнены. Герметичность плотины восстановлена. На данный момент уровень воды поднимается. Жители довольны и спокойны. Претензии к гидротехническому сооружению не имеют», — сказал Ян Вергун.
Все работы по зарыблению реки планируют провести в следующий нерест. Также обсудили проблему отсутствия водопроводной воды в деревнях Русавкино-Поповщино и Русавкино-Романово.
По итогу рабочей встречи ситуацию взяли на контроль.
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