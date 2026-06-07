Застройщик возобновил строительство долгостроя в Дубне

Представитель застройщика Александр Велигодский отметил, что по сути дом начали строить с чистого листа, оставив только монолит: все новое — моноблок, стяжка, вентиляция, газ, благоустройство. «На кровле будет пергола, солярий, шашлыки, то есть это будет мини-оазис», — добавил он. Подрядчик подчеркнул, что дом находится в красивом месте, поэтому хочется сделать все в лучшем виде.

Глава Дубны Максим Тихомиров проверил ход работ и отметил, что демонтаж провели в кратчайшие сроки, а выбранные материалы — высокого качества. «Планируем, что все работы в этом году будут закончены. На следующей неделе начнутся фасадные работы, в июне–июле-августе они завершатся», — сообщил глава. Дом планируют сдать уже в этом году, а территорию вокруг благоустроят. Судьба остальных двух недостроев в микрорайоне пока решается в суде.