Застрявшую в дренажной трубе собаку спасли в Ступине

Работники «Мособлпожспаса» освободили таксу, застрявшую в дренажной трубе. Инцидент произошел в СНТ «Дубровка» городского округа Ступино.

Старший смены Михаил Смирнов сообщил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратилась местная жительница. По ее словам, собака гуляла на территории участка и застряла в трубе. Когда хозяйка вышла за своим питомцем и стала его звать, то услышала только жалобный скулеж. Самостоятельно вызволить питомца не удалось, поэтому пришлось обратиться к спасателям.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы раскопали дренажную трубу, в которую целиком залез любопытный четвероногий», — уточнил Смирнов.

Спасатели аккуратно распилили трубу и освободили собаку, передав ее хозяйке.

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