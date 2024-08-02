Застрявшую в дренажной трубе собаку спасли в Ступине
Работники «Мособлпожспаса» освободили таксу, застрявшую в дренажной трубе. Инцидент произошел в СНТ «Дубровка» городского округа Ступино.
Старший смены Михаил Смирнов сообщил, что в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратилась местная жительница. По ее словам, собака гуляла на территории участка и застряла в трубе. Когда хозяйка вышла за своим питомцем и стала его звать, то услышала только жалобный скулеж. Самостоятельно вызволить питомца не удалось, поэтому пришлось обратиться к спасателям.
«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы раскопали дренажную трубу, в которую целиком залез любопытный четвероногий», — уточнил Смирнов.
Спасатели аккуратно распилили трубу и освободили собаку, передав ее хозяйке.
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