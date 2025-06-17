Застрявшую в батарее кошку спасли в Чехове

Как сообщила хозяйка, ее любимица просунула лапу между пластин радиатора и застряла. Самостоятельно освободить питомца женщина не смогла, поэтому обратилась в службу спасения.

На помощь животному пришли специалисты 311-й пожарно-спасательной части территориального управления № 14 «Мособлпожспас».

Позже заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин рассказал, как проходила спасательная операция. С помощью ручного инструмента специалисты аккуратно расширили расстояние между пластинами радиатора, а затем осторожно вытащили пушистую лапу из отверстия и вытащили кошку из ловушки. Также Дмитрий отметил, что хвостатый пленник вел себя спокойно и не мешал спасателям.