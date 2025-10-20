Застрявшую на дереве кошку спасли в Солнечногорске

Работники 267-й части «Мособлпожспаса» пришли на помощь кошке, застрявшей на дереве из-за поводка. Случай произошел в поселке Поваровка около 4 утра.

В единую службу «Система-112» обратился хозяин питомицы. Как рассказал старший смены Максим Семенюта, мужчина выгуливал кошку на поводке.

Заметив другую особь, его любимица рванулась и забралась на дерево. Поводок зацепился за ветки, так что кошка оказалась в ловушке. Из-за этого потребовалась помощь специалистов.

«Спасатели с помощью трехколенной лестницы длиной поднялись наверх и аккуратно освободили пушистую пленницу», — уточнил Семенюта.

После этого работники благополучно передали кошку ее владельцу. Животное не пострадало.