Застрявшего в автомобиле после ДТП мужчину спасли в Ступине

Работники «Мособлпожспаса» деблокировали из автомобиля мужчину, пострадавшего в ДТП в Ступине. Инцидент произошел в районе поворота на деревню Лаптево.

Об аварии сообщили очевидцы, позвонив по номеру 112. По их словам, на дороге Большое Алексеевское — Малино грузовая фура съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате удара кабина автомобиля деформировалась, а водителю зажало ноги.

«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно отключили аккумулятор поврежденной машины, чтобы избежать возгорания. С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования огнеборцы осторожно деблокировали водителя, а затем положили его на спинальный щит, на котором эвакуировали его из автомобиля», — сообщил начальник караула Евгений Шитов.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и транспортировали в скорую. С подозрением на черепно-мозговую травму и перелом шейного отдела позвоночника мужчину доставили в больницу.