Засоры мусоропроводов устранили в 90 домах Подмосковья в феврале

Мусоропровод в многоквартирных домах требует правильного использования и своевременного ухода. Если он забился, нужно обратиться в управляющую компанию, а пока воспользоваться контейнерами возле дома. Так, в феврале коммунальные службы Подмосковья по заявкам жителей устранили засоры в 90 домах.
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напоминает, что отходы нужно выбрасывать в плотно завязанных пакетах и всегда закрывать клапан после использования. Кроме того, в мусоропровод запрещено сбрасывать крупногабаритный и строительный мусор, горящие или тлеющие предметы, а также опасные отходы — батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и термометры.
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