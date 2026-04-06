Засор ливневой канализации устранили в Солнечногорске

В микрорайоне Рекинцо у дома № 18 устранили засор ливневой канализации. Это снизит риск подтоплений во время дождей и улучшит условия передвижения жителей.

Работы провели после обращения председателя совета многоквартирного дома. Он сообщил о проблеме в управление ЖКХ администрации округа. Специалисты оперативно отреагировали и направили технику на участок.

Канализационный лоток установили по этому адресу в 2024 году. Со временем в системе накопились загрязнения, что привело к снижению пропускной способности.

Во время работ специалисты очистили решетки, водоотводный лоток и канализационные колодцы. Для этого использовали каналопромывочную технику. Промывка под высоким давлением позволила удалить отложения и восстановить работу системы.

К выполнению задач привлекли ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ». Предприятие отвечает за водоснабжение и водоотведение на территории округа.

«С начала года это первое обращение по такому вопросу от жителей 18-го дома. Мы поддерживаем постоянную связь с управляющими организациями и представителями домов. Все обращения стараемся рассматривать без задержек», — отметил начальник управления ЖКХ администрации Солнечногорска Никита Иванов.

В администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем. Специалисты продолжат следить за состоянием ливневых систем и реагировать на сигналы жителей.