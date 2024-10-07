Заслуженный тренер России провел мастер-класс по дзюдо в Красногорске

Мастер-класс от Владимира Ельчанинова по борьбе прошел в спортивном центре «Молодежный» в Красногорске. Юным спортсменам показали технику борьбы и дали советы.

Обучал воспитанников спортивной школы мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и судья всесоюзной категории Владимир Ельчанинов. На его мастер-классе побывали как начинающие борцы, так и опытные воспитанники школы олимпийского резерва «Зоркий».

Ребятам рассказали, как разрушить борьбу противника, какие приемы лучше использовать в различных ситуациях, как правильно готовиться к соревнованиям. Владимир поделился со спортсменами своей историей успеха, а также тем, как преодолевал неудачи.

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