Заслуженный тренер России Юрий Гончаров рассказал о развитии самбо в Подмосковье

Подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова стала лауреатом Национальной премии Российского союза боевых искусств. Вице-президент Федерации самбо Московской области, заслуженный тренер России Юрий Гончаров рассказал Марьяне Наби в «Интервью 360» об успехах воспитанников подмосковной школы единоборств на российских и международных соревнованиях.

Самбо в Подмосковье активно развивается, и эта дисциплина привлекает внимание благодаря успехам как юных спортсменов, так и опытных мастеров.

«Самбо занимается более десяти тысяч молодых юношей и девушек. Наверное, мы уступаем только игровым видам спорта, а в единоборствах, скорее всего, лидеры», — отметил спикер.

Особенно значимым событием стало признание самбо олимпийским видом спорта, что открыло новые перспективы для его развития. Важную роль играет поддержка правительства, направленная на строительство новых спортивных объектов, например, недавно открывшийся спортивный комплекс в Можайске, который стал базой для школы самбо и ДЮСШ. Гончаров отметил, что такие комплексы увеличивают количество занимающихся и создают отличные условия для соревнований.

В Московской области активно готовят спортсменов к международным и российским турнирам. За последние месяцы многие подмосковные самбисты показали высокие результаты на мировом уровне. Например, Эльмира Кахраманова выиграла чемпионат мира по пляжному самбо, дисциплине, которая только набирает популярность.

Для достижения высоких результатов необходимы опытные тренеры. По мнению Гончарова, особенно важна работа с маленькими детьми, так как именно она позволяет специалистам развиваться вместе с учениками.

Самбо — это многогранный вид спорта, который включает элементы акробатики, гимнастики, а также общую физическую подготовку. Тренировки помогают детям развиваться всесторонне: ребята занимаются бегом, играют в футбол и баскетбол, тренируют силу и гибкость. Начинать заниматься самбо рекомендуется с семи лет, чтобы к десяти годам ребенок был физически готов к более сложным упражнениям и техникам.

На ближайшие месяцы в Подмосковье запланированы крупные соревнования, в том числе Всероссийский день самбо и чемпионат мира, в которых примут участие подмосковные спортсмены. Также активно развиваются детские и юношеские турниры, которые дают возможность молодым спортсменам проявить себя и завоевать первые титулы.