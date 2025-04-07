Заслуженный мастер спорта России провела тренировку для школьников в Можайске

Акция была приурочена к Международному дню спорта. Заслуженный мастер спорта России по самбо, дзюдо и джиу-джитсу Карина Черевань провела зарядку в средней общеобразовательной школе № 2.

В рамках проекта «Зарядка с чемпионом» спортсменка поделилась с ребятами секретами здорового образа жизни. Она показала базовые упражнения энергичной разминки и напомнила о важности спорта в нашей жизни.

«Спорт учит дисциплине, укрепляет характер и помогает достигать целей не только на ковре, но и в жизни», — рассказала Карина Черевань.

Школьники с энтузиазмом выполняли упражнения. Для многих это стало первым опытом общения с профессиональным спортсменом.

Мероприятие организовали волонтеры, активисты Можайского молодежного медиацентра при поддержке общественной организации «Здоровое Отечество». Такие встречи с чемпионами будут еженедельно проходить в разных школах округа.