Заслуженный артист РФ Владимир Жуков выступил в комплексе «Артишок» в Химках

Аудиосказку «Принцесса на горошине» представили в выставочном комплексе «Артишок». Прочитал произведение Ханса Кристиана Андерсена заслуженный артист России Владимир Жуков в сопровождении мелодии Андрея Россиуса.

Музыкальная композиция состоит из 14 частей, каждая из которых характеризует главные события сказки и передает настроение героев.

«Я творческий человек, актер и режиссер. Меня заинтересовало предложение принять участие в таком проекте. Очень здорово, что классическое произведение вышло в свет в такой интересной интерпретации», — рассказал заслуженный артист России Владимир Жуков.

Музыкальная сказка-балет уже завоевала сердца судей Международного конкурса композиторов имени Исаака Дунаевского, теперь очароваться новым прочтением «Принцессы на горошине» пришло время и жителям Химок.

«Я хочу выразить благодарность Валерию Королеву — в прошлом директору Дворца культуры „Родина“. Он подал идею написания балета к сказке. Ее знают с самого детства, и доступность текста играет важную роль в возможности передать характер произведения через музыку», — рассказал композитор Российского музыкального Союза Андрей Россиус.