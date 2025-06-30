Заслуги сотрудников Сергиево-Посадского регоператора отметили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье отметили труд работников Сергиево-Посадского регоператора. Благодарственными письмами за профессионализм и вклад в отрасль обращения с отходами удостоили 14 сотрудников.

Награды от зампреда правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московкой области Владислава Мурашова вручил генеральный директор компании Юрий Дуденков. Он похвалил коллектив за достойные результаты и пожелал будущих успехов.

По мнению специалистов, очередная победа общая, поскольку каждый сотрудник ежедневным трудом обеспечивает бесперебойную работу на подшефных территориях региона.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО напомнили, что регоператор обслуживает Сергиев Посад, а также Пушкино, Талдом, Дмитров, Мытищи, Долгопрудный, Дубну и Ивантеевку. Компания отвечает за сбор, вывоз и утилизацию ТКО.