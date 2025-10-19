Заслуги и героизм паралимпийца Михаила Асташова отметили в Химках

С приветственной речью перед участниками выступил муниципальный депутат Николай Томашов.

«История Михаила Асташова — это невероятный пример силы преодоления. Очень важно рассказывать жителям о наших выдающихся атлетах, особенно о тех, кто своим примером доказывает, что нет ничего невозможного. Их воля к победе, их мужество вдохновляют и учат никогда не сдаваться», — отметил Николай Томашов.

Гостям встречи рассказали о поразительной судьбе паралимпийца. Михаил Асташов, родившийся без рук и ног, доказал всему миру, что физические ограничения — не преграда на пути к великим свершениям. Он стал не просто спортсменом, а настоящим символом несгибаемой воли и позитивного настроя.