Заседание «Женского движения единой России» прошло в Лосино-Петровском

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском прошло заседание в рамках проекта «Женское движение». Представители сообщества встретились, чтобы обсудить планы на 2025 год.

Среди почетных гостей — куратор партийного проекта Вера Алексеева. На нем занимались планированием и разработкой сценариев для Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Эти праздники направлены на укрепление и развитие социального статуса женщины в обществе, привлечение матерей к активностям.

Участники встречи обсудили перспективы развития женского движения в Лосино-Петровском, в том числе привлечение новых организаций и партнеров к сотрудничеству, чтобы расширить возможности для реализации проектов.

«Сегодняшнее собрание — это шаг к созданию нового пространства для диалога и совместных действий. Мы понимаем, что сила нашей страны заключается в активных и целеустремленных женщинах, которые готовы не только обсуждать, но и принимать решения. Важно, чтобы каждая из вас знала ваши мнения, идеи и инициативы — это основа для формирования будущего нашего округа, для наших детей», — сказала Вера Алексеева.