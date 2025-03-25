Заседание Совета родителей по вопросам образования пройдет в Чехове 27 марта

Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

Актуальные вопросы сферы образования затронут на встрече. К участию приглашаются представители родительских комитетов образовательных учреждений муниципального округа.

В гимназии № 7 города Чехова 27 марта в 17:00 состоится заседание, посвященное обсуждению актуальных вопросов в сфере образования и безопасности. В мероприятии примут участие представители Госавтоинспекции, Чеховского Благочиния, управления образования, а также областного Совета родителей.

В рамках встречи планируется рассмотреть ключевые темы, касающиеся безопасности на дорогах, образовательных инициатив и государственной итоговой аттестации, деятельности российского детско-молодежного движения «Движение Первых» и организации и проведения государственной итоговой аттестации в округе, с участием сотрудников управления образования.

Заседание пройдет по адресу: Московская улица, 112, кабинет 316.

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