Заседание Совета родителей по вопросам образования пройдет в Чехове 27 марта

В гимназии № 7 города Чехова 27 марта в 17:00 состоится заседание, посвященное обсуждению актуальных вопросов в сфере образования и безопасности. В мероприятии примут участие представители Госавтоинспекции, Чеховского Благочиния, управления образования, а также областного Совета родителей.

В рамках встречи планируется рассмотреть ключевые темы, касающиеся безопасности на дорогах, образовательных инициатив и государственной итоговой аттестации, деятельности российского детско-молодежного движения «Движение Первых» и организации и проведения государственной итоговой аттестации в округе, с участием сотрудников управления образования.

Заседание пройдет по адресу: Московская улица, 112, кабинет 316.