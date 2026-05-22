Заседание совета по взаимодействию с «Движением Первых» прошло в Подольске

В администрации округа прошло заседание координационного совета по взаимодействию с региональным отделением общероссийского общественно‑государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Провел совещание заместитель главы Подольска Евгений Градсков.

В работе совета приняли участие представители комитета по образованию и комитета по культуре, туризму и молодежной политике, а также представители общественных организаций и духовенства. На встрече участники обсудили ключевые вопросы развития молодежного движения на территории округа во втором квартале текущего года.

Среди основных тем — реализация муниципальных этапов проектов и мероприятий «Движения первых», а также организация Фестиваля детства и юности и интеграция движения в празднование Дня молодежи России. Особое внимание уделили деятельности совета «Движения первых» местного отделения и реализации молодежных и детских инициатив.