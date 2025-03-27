Заседание Совета по развитию предпринимательства прошло в Дмитрове

Заместитель главы Сергей Матреничев принял участие в заседании Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Дмитровской торгово-промышленной палаты. На мероприятии обсудили взаимодействие контролирующих органов и бизнеса, развитие инфраструктуры города.

Члены Совета предложили включить в состав комиссии муниципального земельного контроля представителей бизнеса, так как в последнее время стало поступать много вопросов о штрафах за использование земельных участков. Такая мера позволит предпринимателям напрямую влиять на принимаемые решения.

На заседании обсудили подготовку к масштабной ярмарке вакансий, на которой предприятия презентуют свои наработки и продукцию, а соискатели найдут работу.

Сергей Матреничев рассказал про планы по благоустройству города и отметил, что развитие инфраструктуры и поддержка бизнеса остаются приоритетными направлениями.

«Поддержка предпринимательства и создание комфортной городской среды — это взаимосвязанные процессы. Мы будем и дальше развивать диалог с бизнес-сообществом, потому что только совместными усилиями можно добиться качественных изменений», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.