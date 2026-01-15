Заседание совета по молодежной политике прошло в Домодедове

Межведомственный координационный совет по молодежной политике и развитию добровольчества провел 12 января заседание в администрации округа. Основной темой повестки стала поддержка и подготовка молодых кадров, которые в перспективе смогут усилить социальную и профессиональную структуру муниципалитета.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева подчеркнула, что работа с молодежью должна быть выстроена последовательно и на долгую перспективу, с учетом образовательных, профессиональных и личностных траекторий. В ближайшее время планируется разработать флагманские проекты по главным направлениям, которые объединят разные возрастные группы.

На заседании отметили высокие результаты молодежи городского округа, которые достигнуты на разных уровнях — от муниципального до федерального. Представители Домодедова постоянно становятся финалистами и победителями всероссийских конкурсов и проектов.

На встрече было решено продолжить поддержку успешных инициатив, усилить межведомственное взаимодействие и заняться созданием устойчивой системы сопровождения молодежи — от школьного возраста до профессиональной самореализации.