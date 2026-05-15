Заседание Совета главных врачей провели в Доме правительства Подмосковья
В Доме правительства Московской области провели заседание Совета главных врачей при Министерстве здравоохранения региона. На встрече присутствовали представители ведомства и руководители крупнейших медицинских организаций.
На площадке традиционно создают практические решения для областной системы здравоохранения.
«Сегодня для нас особенно важно не только повышать качество медицинской помощи, но и выстраивать эффективную коммуникацию с пациентами, оперативно реагировать на обращения жителей и внедрять современные форматы профилактической медицины. Именно такая совместная работа позволяет нам развивать здравоохранение региона системно и с ориентацией на потребности пациента», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Участники заседания обсудили возможности совершенствования механизмов обратной связи с пациентами.
Кроме того, они поделились мнениями о способах повышения доступности медицинской помощи и дальнейшем развитии цифровых сервисов.