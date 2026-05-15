Заседание Совета главных врачей провели в Доме правительства Подмосковья

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Доме правительства Московской области провели заседание Совета главных врачей при Министерстве здравоохранения региона. На встрече присутствовали представители ведомства и руководители крупнейших медицинских организаций.

На площадке традиционно создают практические решения для областной системы здравоохранения.

«Сегодня для нас особенно важно не только повышать качество медицинской помощи, но и выстраивать эффективную коммуникацию с пациентами, оперативно реагировать на обращения жителей и внедрять современные форматы профилактической медицины. Именно такая совместная работа позволяет нам развивать здравоохранение региона системно и с ориентацией на потребности пациента», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
1/2
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
2/2

Участники заседания обсудили возможности совершенствования механизмов обратной связи с пациентами.

Кроме того, они поделились мнениями о способах повышения доступности медицинской помощи и дальнейшем развитии цифровых сервисов.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте