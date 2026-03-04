Заседание Совета директоров промышленных предприятий прошло в Чехове
3 марта на производственной площадке компании «АГМА» глава Чехова Михаил Собакин встретился с представителями бизнес-сообщества округа. Основными вопросами заседания стали меры поддержки промышленных предприятий, изменения налогового законодательства и проведение диспансеризации без отрыва от производства
По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуется программа «Новая экономика Подмосковья». Она включает в себя меры поддержки, на которые могут претендовать предприниматели региона. В прошлом году помощь из бюджета Московской области на приобретение оборудования получили семь предприятий. В данный момент открыт прием заявок на получение субсидий для бизнеса.
«В муниципальном округе Чехов мы также разработали для компаний ряд мер поддержки, позволяющих возместить до 70 процентов затрат. В этом году мы увеличили объем выделяемых средств почти вдвое и предлагаем нашим предпринимателям воспользоваться предоставленной возможностью», — сказал Михаил Собакин.
Директор компании «АГМА» Егор Курятников поделился опытом успешного взаимодействия с Фондом развития предпринимательства, который предлагает целый комплекс услуг от оформления займа по минимальной процентной ставке до получения гранта на компенсацию процентов по кредитам на приобретение либо создание основных средств.
Начальник Межрайонной налоговой инспекции № 11 по Московской области Дмитрий Иноземцев обратил внимание коллег на нововведения, которые вступили в силу в 2026 году. Изменения коснулись налога на прибыль, валютного контроля в части выплаты заработной платы иностранным работникам и ставки НДС.
Главный врач Чеховской больницы Андрей Попов представил руководителям бизнеса возможности и преимущества выездной диспансеризации. Это особенно актуально для производств, на которых сотрудники обязаны проходить обследования в рамках установленного законодательства.
«С прошлого года мы вместе с Чеховской больницей активно взаимодействуем с предприятиями в части проведения диспансеризации для сотрудников, что называется, без отрыва от производства. Это дает определенные результаты, однако, пока еще не достаточные», — отметил Михаил Собакин.
В рамках мероприятия для всех присутствующих провели экскурсию по предприятию «АГМА».