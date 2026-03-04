Заседание Совета директоров промышленных предприятий прошло в Чехове

3 марта на производственной площадке компании «АГМА» глава Чехова Михаил Собакин встретился с представителями бизнес-сообщества округа. Основными вопросами заседания стали меры поддержки промышленных предприятий, изменения налогового законодательства и проведение диспансеризации без отрыва от производства

По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева реализуется программа «Новая экономика Подмосковья». Она включает в себя меры поддержки, на которые могут претендовать предприниматели региона. В прошлом году помощь из бюджета Московской области на приобретение оборудования получили семь предприятий. В данный момент открыт прием заявок на получение субсидий для бизнеса.

«В муниципальном округе Чехов мы также разработали для компаний ряд мер поддержки, позволяющих возместить до 70 процентов затрат. В этом году мы увеличили объем выделяемых средств почти вдвое и предлагаем нашим предпринимателям воспользоваться предоставленной возможностью», — сказал Михаил Собакин.

Директор компании «АГМА» Егор Курятников поделился опытом успешного взаимодействия с Фондом развития предпринимательства, который предлагает целый комплекс услуг от оформления займа по минимальной процентной ставке до получения гранта на компенсацию процентов по кредитам на приобретение либо создание основных средств.