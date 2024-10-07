Заседание Совета директоров по вопросам развития предприятий прошло в Чехове

В городском округе Чехов состоялось заседание Совета директоров, на котором были рассмотрены важные вопросы, касающиеся развития местных предприятий. Участники встречи уделили особое внимание своевременной уплате обязательных платежей, налогов и сборов, а также погашению задолженности.

Заместитель начальника ИФНС Наталья Беглова предоставила детальную информацию о текущей ситуации в этой области, подчеркнув необходимость соблюдения финансовой дисциплины для стабильного функционирования бизнеса.

Заседание также стало платформой для обсуждения возможностей Торгово-промышленной палаты Московской области в поддержке местного бизнеса. Президент ТПП Московской области Денис Французов поделился информацией о текущей деятельности палаты и перспективных направлениях сотрудничества, отметив важность взаимодействия между бизнесом и государственными структурами для создания благоприятных условий развития предпринимательства.

На встрече был поднят вопрос о кадровой потребности предприятий округа. Участники обсудили актуальные данные и предложили различные решения по поиску и подготовке новых квалифицированных специалистов, необходимых для успешного функционирования местных компаний. Проблема нехватки кадров была признана одной из ключевых, требующей комплексного подхода и участия образовательных учреждений.

Отдельное внимание было уделено призыву главного врача Чеховской больницы Андрея Попова к работникам пройти вакцинацию и диспансеризацию. Он отметил, что забота о здоровье сотрудников является важным аспектом социальной ответственности бизнеса и может существенно повлиять на производительность труда.

Заседание стало важным шагом в укреплении взаимодействия между различными секторами экономики округа и позволит предприятиям более эффективно решать стоящие перед ними задачи.

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