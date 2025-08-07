Заседание Совета депутатов прошло в Серпухове

В заседании под председательством Михаила Шульги приняли участие депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, а также представители прокуратуры и парламентарии. Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся имущественных отношений и развития территории Серпухова.

Народные избранники утвердили проект по созданию новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Большого Серпухова. Предназначенный для этого земельный участок переведут из категории сельскохозяйственного назначения в производственную зону. Такая мера будет способствовать привлечению инвестиций и развитию промышленной инфраструктуры.

Помимо этого, Совет депутатов поддержал передачу 78 томов православной энциклопедии из областной собственности в фонды централизованной библиотечной системы Серпухова, Пущина и Протвина. Инициатива позволит сохранить культурное наследие и расширить доступ жителей к образовательным ресурсам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.