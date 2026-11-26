пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Двадцать шестого ноября состоялось очередное заседание Совета депутатов округа Пушкинский, в котором приняли участие 26 депутатов. Все вопросы повестки прошли предварительное детальное рассмотрение на депутатских комиссиях.

По каждому пункту были заслушаны доклады, обсуждены позиции и подготовлены предложения.

В повестку вошли 15 вопросов — от бюджетной и налоговой политики до земельных и имущественных отношений, от ЖКХ и благоустройства до транспортной инфраструктуры.

Отдельный блок касался социальной поддержки малоимущих граждан. Эти решения напрямую влияют на качество жизни в округе.

Особое внимание было уделено проекту бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года. От него во многом зависит, какие проекты удастся реализовать в округе.

Пока это только первый этап обсуждения. Прежде чем депутаты примут окончательное решение, свои предложения смогут внести и жители округа.