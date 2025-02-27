Заседание Совета депутатов прошло в городском округе Пушкинский

В администрации городского округа Пушкинский состоялось заседание местного Совета депутатов. Важным событием встречи стало участие главы округа Максима Красноцветова, а также представление отчета о работе за 2024 год начальником УМВД России «Пушкинское» полковником полиции Максимом Панкратовым.

В своем выступлении Максим Панкратов отметил снижение уровня преступности и рост доверия граждан к правоохранительным органам благодаря активному взаимодействию с населением. Он подчеркнул важность сохранения общественного порядка и безопасности на территории округа.

Одной из ключевых тем заседания стало обсуждение изменений в Генеральный план округа, касающихся дачного поселка Зеленоградский. Депутаты единогласно одобрили эти изменения, отметив их значимость для улучшения инфраструктуры и создания комфортных условий для жизни местных жителей.

Также в ходе заседания были утверждены списки имущества, которое будет передано из муниципальной собственности в собственность Подмосковья и обратно. Этот процесс направлен на оптимизацию управления имуществом и более эффективное использование ресурсов округа. Кроме того, депутаты обсудили результаты приватизации муниципального имущества и утвердили план на текущий год, включающий новые инициативы по развитию инфраструктуры и повышению качества жизни жителей.

«Благодарю коллег за активное участие и стремление к улучшению нашего округа! Мы должны продолжать работать над проблемами, с которыми сталкиваются наши жители, и принимать взвешенные решения для их благополучия», — отметил председатель Совета депутатов Артем Садула.

Заседание продемонстрировало единство депутатского корпуса и их готовность работать ради блага местного сообщества. Принятые решения и будущие инициативы обещают внести значительный вклад в развитие округа Пушкинский.