Заседание Совета депутатов прошло в Балашихе

В Балашихе 24 марта состоялось заседание совета депутатов, на котором участники обсудили семнадцать вопросов, касающихся жизни города. В центре внимания оказались доклады начальников управлений культуры, а также физкультуры, спорта и работы с молодежью.

Начальник управления культуры Светлана Шарцева и начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич представили результаты работы своих ведомств.

Одним из ключевых решений стало утверждение регламента назначения и проведения собраний граждан. Документ призван упорядочить взаимодействие с населением по вопросам местного значения и повысить вовлеченность граждан в процесс принятия решений.

Участники заседания также приняли решение о вручении муниципальной премии в сфере культуры и искусства в 2026 году.

«Назначили публичные слушания по исполнению бюджета городского округа Балашиха за 2025 год. Кроме того, актуализировали положения, регулирующие бюджетный процесс и деятельность финансового управления администрации, что позволит привести их в соответствие с текущими задачами муниципалитета», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

На заседании также обсудили льготный выкуп жилья из коммерческого найма, прежде всего для сотрудников МВД. Реализация этой меры может способствовать привлечению и закреплению кадров в органах внутренних дел.

Кроме того, принято решение о передаче в муниципальную собственность движимого имущества, включая интерактивные панели и специальный прицепной измельчитель. Участники обсудили корректировки в ранее принятые решения и осуществили переход объектов газового хозяйства в областную собственность.