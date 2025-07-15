Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии прошло в Богородском округе

Прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии в администрации Богородского округа. В центре внимания — вопросы профилактики природно-очаговых заболеваний в весенне-осенний период 2025 года.

Начальник Ногинского территориального отдела Управления Елена Летенкова озвучила актуальную информацию о заболеваемости природно-очаговыми инфекциями на территории муниципалитета.

В рабочей встрече приняли участие заместитель главы Богородского округа Олег Шойко, профильные ведомства, представители городских и коммунальных служб, отвечающие за содержание и благоустройство муниципалитета.

Ключевыми мерами профилактики, о которых говорили на заседании, являются, в первую очередь, мероприятия, направленные на истребление носителей природно-очаговых инфекций. Также необходимо проводить работы по благоустройству и санитарной очистке территорий округа. Сюда входит скашивание травяной растительности в местах массового отдыха людей.

Не менее важна организация профилактических весенне-осенних дезинфекционных и дератизационных мероприятий в местах сбора и складирования бытовых отходов, в садовых товариществах, дачных кооперативах, на придомовых контейнерных площадках, в подвальных помещениях зданий. Помимо этого, следует проводить санитарно-просветительскую работу среди населения.

По результатам заседания в адрес органов местного самоуправления, руководителей организаций, учреждений даны соответствующие поручения, которые находятся на контроле территориального отдела.