Заседание политического совета партии «Единая Россия» прошло в Балашихе

Под руководством Сергея Юрова обсудили формирование работы депутатского объединения нового созыва. Участники встречи единогласно выдвинули Геннадия Попова на должность руководителя фракции и предложили его кандидатуру для избрания председателем Совета депутатов города.

Также собравшиеся определили дату первого организационного собрания нового созыва — 23 сентября 2025 года.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим эффективное взаимодействие депутатского корпуса и партии, продолжим реализацию народной программы и будем последовательно работать на благо жителей Балашихи», — подчеркнул Сергей Юров.

Выборы в Совет депутатов городского округа Балашиха прошли 12, 13 и 14 сентября 2025 года. В это время работали 183 участковые избирательные комиссии. Впервые жители округа получили возможность сделать свой выбор дистанционно через систему электронного голосования, что повысило доступность и удобство участия.