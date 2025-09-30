Заседание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошло в Чехове

Глава Чехова Михаил Собакин провел еженедельный час по жилищно-коммунальному хозяйству. На встрече обсудили начало отопительного сезона и подачу тепла в многоквартирные дома.

Работы на сетях в микрорайоне Ровки и по улице Молодежная закончены. В скором времени в многоквартирные дома пустят тепло. Жители улицы Молодежная также получат отопление после возобновления подачи теплоносителя от котельной № 1.

В селе Новый Быт обнаружили утечку. После его перекрытия произвели полное заполнение ветки теплотрассы. Дополнительно сотрудники управляющей компании совместно со специалистами ресурсоснабжающей организации выполняют стравливание воздуха из домов и оборудования котельной.

Также в городе продолжаются обходы домов для устранения завоздушивания систем. Бригады будут работать в усиленном режиме до закрытия всех заявок и обращений.

«После пуска тепла магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутридомовые задвижки, и только после этого жилищные организации приступают к пуско-наладочным работам и регулировке систем отопления в квартирах, в том числе проводят проверку стояков и вентилей. Процесс подачи тепла непосредственно в батареи с момента начала отопительного сезона занимает от нескольких дней до двух недель», — пояснил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Ресурсоснабжающая организация при этом отвечает за подачу тепла от источника до внешней стены дома и обеспечивает нужные параметры давления и температуры. Управляющая компания отвечает за внутреннюю разводку и за то, чтобы тепло дошло от внешней стены до батареи. Сотрудники управляющей компании обходят подвалы и чердаки, чтобы вручную открыть задвижки и стравить воздух.