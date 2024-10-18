Заседание по вопросам восстановления усадеб прошло в Ногинске

В Ногинске Богородского округа провели заседание межведомственной рабочей группы Московской областной думы на тему сохранения, содержания, использования и популяризации объектов культурного наследия. Мероприятие состоялось в доме-музее семьи Арсения Морозова.

Выездное заседание межведомственной рабочей группы Московской областной думы прошло в историческом месте Ногинска — в доме-музее семьи фабриканта и мецената Арсения Морозова. На мероприятии обсудили вопросы сохранения, содержания, использования и популяризации объектов культурного наследия на территории Подмосковья. Рабочая группа существует уже пять лет под руководством заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова.

Место проведения мероприятия выбрано не случайно. Дом-музей Арсения Ивановича Морозова — пример качественной реставрации и использования объекта культурного наследия. Депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев по историческим фотографиям и архивным документам провел не только реставрацию, но и благоустройство прилегающей территории. Он превратил усадьбу в красивый музейный комплекс.

Благоустроенный вокруг усадьбы Глуховский парк, который много лет находился в запустении, теперь стал любимым местом отдыха для жителей и гостей Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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