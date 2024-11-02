Заседание по вопросам развития железнодорожного транспорта прошло в Химках

Стратегии развития железнодорожного транспорта обсудили на заседании в Химках. Участие в собрании приняли члены администрации округа, представители «Российских железных дорог» и Министерства транспорта Подмосковья.

Главным вопросом стало строительство высокоскоростной железной дороги «Москва — Санкт-Петербург». Проект включает в себя реконструкцию пяти станций Химок в 2026 и 2027 годах.

Протяженность путей составит 679 километров, поезда смогут развить скорость до 400 километров в час. Путь между конечными станциями займет около двух часов.

Напомним, что летом в Химках установили специальную конструкцию для будущей железной дороги. Ее длина достигает 130 метров, а вес превышает две тысячи тонн. Завершить строительство планируют до конца года.

Движение по высокоскоростной магистрали станет возможным уже в 2028 году.

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