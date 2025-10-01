Заседание по вопросам профилактики правонарушений среди подростков прошло в Чехове

В администрации муниципального округа Чехов прошло совместное заседание антинаркотической комиссии и межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних под руководством заместителя главы Вадима Шевырева. Собравшиеся обсудили профилактические меры и работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

По итогам работы за девять месяцев текущего года в Чехове вынесли 33 постановления об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. Всего с начала 2024 года мероприятие затронуло 72 подростков и детей. Всего профилактические работы в отчетном периоде провели с 96 семьями.

В муниципалитете организовывают мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности, защиту прав детей, реабилитацию детей в сложной ситуации и пресечение вовлечения в преступность. Сегодня на контроле комиссии по делам несовершеннолетних находятся 32 учащихся, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних — 37, в общеобразовательных учреждениях — 48 детей.

Педагоги привлекают всех ребят, которые стоят на учете, к участию во внеклассных мероприятиях, акциях, уроках мужества, проектах «Диалоги со священником», «Разговоре о важном».