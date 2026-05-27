Заседание по вопросам поддержки бизнеса прошло в Солнечногорске

26 мая в Солнечногорске состоялось заседание рабочей группы, посвященное поддержке и развитию предпринимательства в округе. На встрече обсуждались актуальные проблемы, с которыми сталкиваются местные бизнесмены.

В рамках мероприятия рассматривались различные инициативы, направленные на улучшение условий для ведения бизнеса. В частности, обсуждался вопрос о выделении земельного участка для строительства роботизированной автомойки. Комитету по управлению имуществом было поручено проработать этот вопрос.

Кроме того, предпринимателям были даны консультации по возможности выкупа арендуемых муниципальных помещений и рекомендации по участию в программе «Недвижимость за 1 рубль».

«В ходе обсуждения рассмотрели вопросы предпринимателей и определили шаги для их решения. Так, по теме постановки на кадастровый учет нежилых помещений, используемых под гостиницы на территории НИИ, порекомендовали заявителю обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ и Росреестр, сопроводим процесс», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Желающие могут принять участие в еженедельном заседании рабочей группы по адресу: Солнечногорск, улица Тельнова, 3/2, офис «Альянс Коворкинг». Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8–800–201–67–47 (горячая линия главы округа) или 8–926–457−00–96 (МКУ «Департамент инвестиционного развития»).