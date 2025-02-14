Заседание по вопросам мобилизации доходов в бюджет прошло в Чехове

В администрации Чехова прошло совещание межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета муниципалитета под председательством первого заместителя главы округа Дениса Разуваева. Участники обсудили темы оплаты труда ниже установленного минимума, долгов по налогам и арендной плате за землю и муниципальное имущество, финансового оздоровления убыточных организаций.
На встрече заслушали представителей предприятий муниципального округа Чехов и местных жителей. Собравшиеся выявляли причины возникших ситуаций и обсуждали пути их решения.
Системная работа Межведомственной комиссии направлена на эффективное управление налоговыми сборами, минимизацию задолженности и обеспечение наполнения городского бюджета. Это позволяет выделять средства на важные социальные проекты и развитие инфраструктуры округа.
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