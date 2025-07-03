Заседание по вопросам бюджета и социальной политики прошло в Химках

Заседание Совета депутатов по вопросам бюджетной и социальной политики и землепользования провели в Химках. Народные избранники совместно с главой округа Еленой Земляковой обсудили 16 актуальных в повестке сегодняшнего дня вопросов.

В Химках состоялось заседание Совета депутатов при участии главы городского округа Елены Земляковой, депутата Госдумы Ирины Родниной и депутата Мособлдумы Владислава Мирзонова. Народные избранники рассмотрели 16 вопросов. В их числе — бюджетная политика, землепользование и социальная поддержка.

Участие в заседании также приняли депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов. Коллегия обсудила исполнение бюджета за прошлый год и рассмотрела нынешние изменения.

«Городской округ Химки демонстрирует устойчивое развитие. Все социальные обязательства, запланированные на 2024 год, выполнены» — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Помимо этого, он отметил, что благодаря изменениям в бюджете предстоящего периода, в округе удастся усилить поддержку социального сектора: построить и отремонтировать школы, детские сады и учреждения культуры.

Завершилась встреча утверждением положения о муниципальном земельном контроле.