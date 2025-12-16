Заседание по вопросам бюджета и муниципального имущества прошло в Химках

15 декабря в Химках прошло заседание Совета депутатов с участием главы округа Елены Земляковой. Основными темами обсуждения стали бюджет, градостроительная политика и вопросы муниципальной собственности.

Совет депутатов утвердил бюджет Химок на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ определяет финансирование муниципальных программ, благоустройства города и развития инфраструктуры.

Депутаты поддержали изменения в местные нормы градостроительного проектирования, приведенные в соответствие с региональными требованиями. Также были утверждены корректировки Генерального плана в части территории деревни Елино, что создает правовую основу для дальнейшего развития.

Отдельно обсуждался вопрос передачи 20 объектов газопроводной сети в государственную собственность Московской области. Ранее они были бесхозяйными и оформлены в муниципальную собственность.

«Речь идет о реализации программы, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, направленной на приведение земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством. Часть газопроводов, построенных ранее, не имеет балансовой принадлежности и находится в статусе бесхозяйных», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Кроме того, депутаты единогласно утвердили Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026 год. Также поддержано принятие в муниципальную собственность интерактивных панелей для оснащения образовательных учреждений городского округа.