Заседание по регулированию социально‑трудовых отношений прошло в Можайске

В Можайском муниципальном округе прошло заседание территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально‑трудовых отношений. В нем приняли участие представители администрации, профсоюзов и работодателей.

О перспективах развития системы наставничества в местных предприятиях рассказала председатель Координационного совета профсоюзов Тамара Луговцова, отметившая ее значение для быстрой адаптации молодых специалистов и передачи профессионального опыта.

Во второй части заседания Людмила Нагих представила отчет об исполнении трехстороннего соглашения администрации округа, Координационного совета профсоюзов и Совета директоров за 2023–2025 годы. Участники проанализировали достигнутые результаты и обсудили подготовку нового соглашения на период 2026–2028 годов.