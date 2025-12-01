Заседание по реализации молодежной патриотической программы прошло в Химках

В Химках состоялось заседание Координационного совета по реализации патриотической программы «Успех V единстве поколений». Участники подвели итоги 2025 года и наметили планы на следующий год.

На заседании Координационного совета, в который входят представители администрации, общественных объединений, ветераны и деятели культуры, обсудили развитие патриотического воспитания в Химках. Одним из ключевых нововведений стало направление по беспилотным летательным аппаратам, к которому с октября подключились пять школ. Всего различные кружки, секции и движения, включая «Юнармию», кадетские классы и школьные музеи, охватывают более 70 тысяч школьников.

«Сегодня в Химках внедряют не просто кружки и секции при школах, а создают опорный каркас духовного роста молодежи. Наши дети должны понимать: за ними стоит мощная история, великие имена и победы, которые объединяют нас в единый народ. Именно это осознание делает общество сильным и стойким», – подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Основными задачами на 2026 год стали поддержка новых инициатив, расширение дополнительного образования и укрепление гражданско-патриотических проектов.

«Мы стоим перед задачей не только передать молодежи знания, но и пробудить в ней глубокую гордость за родной город и страну. Патриотическое воспитание – это созидательная сила, которая объединяет людей вокруг общих ценностей и целей. От того, какие смыслы мы заложим сегодня, зависит то, какими вырастут химчане завтра», – отметила депутат Галина Болотова.

Работа Координационного совета позволяет выстраивать единую систему патриотического воспитания, делая инициативы Химок более современными и значимыми для жителей всех поколений.