Заседание по развитию туризма и бизнеса провели в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске 3 сентября прошло заседание рабочей группы по поддержке предпринимательства. Участники обсудили развитие отеля «Мэджик Клаб», выбор участка для лагеря и туристический потенциал округа.

Встречу посетили первый заместитель главы Кирилл Типографщик, депутат Совета депутатов Степан Козлов и сотрудники профильных подразделений администрации. Предприниматели и представители власти разобрали актуальные вопросы, варианты их решения, доступные меры поддержки и направления дальнейшего взаимодействия.

Было отмечено, что Солнечногорск обладает большим туристическим потенциалом благодаря озеру Сенеж, Истринскому водохранилищу и уникальной природе.

«Когда бизнес развивается — развивается и территория. Поэтому наша задача — создавать условия, при которых хорошие идеи превращаются в реальные проекты и новые возможности для Солнечногорска», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

Рабочая группа проводит заседания еженедельно. Записаться на встречу можно в Департаменте инвестиционного развития по адресу: улица Тельнова, дом 3/2, офис «Альянс Коворкинг» или по телефону.