Заседание по подготовке кадров для сельского хозяйства прошло в Коломне

Кадровый вопрос в сельскохозяйственной отрасли обсудили в Коломне. Там состоялось выездное заседание комитета Московской областной думы.

Мероприятие прошло в аграрном колледже имени Н. Т. Козлова. Участниками стали руководители профильных комитетов Мособлдумы, депутаты и представители министерства образования Подмосковья.

Главной темой стало взаимодействие специальных учебных учреждений и аграрных предприятий. В том числе целевую подготовку специалистов по федеральному проекту «Профессионалитет» и развитию образовательных агрокластеров.

Сейчас в Подмосковье формируют систему профессионального роста «школа — колледж — предприятие». К примеру, аграрный колледж в Коломне является ядром «Агрокластера», в который входят предприятия агропромышленного комплекса, а также образовательные организации Подмосковья.

Абитуриенты могут обучиться по программам «Агрономия», «Технология продуктов питания растительного сырья», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного оборудования», «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе» и другим.

В образовательном заведении есть современные лаборатории, мастерские, образовательные тренажеры и учебно-производственные площадки.