Заседание по легализации налоговой базы и страховых взносов прошло в Чехове

В городском округе Чехов состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, посвященное мобилизации доходов бюджета и легализации налоговой базы и базы страховых взносов. В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся погашения задолженности организациями, имеющими непогашенные налоговые платежи и страховые взносы.

Члены комиссии акцентировали внимание на мерах финансового оздоровления убыточных предприятий, что является важным шагом к улучшению финансовой стабильности округа. В результате индивидуальной работы с должниками удалось добиться значительного сокращения задолженности. Так, в октябре было погашено 51,7 миллиона рублей, из которых 11,4 миллиона рублей поступило в бюджет городского округа Чехов.

Эти результаты подчеркивают эффективность выбранной стратегии и необходимость продолжения работы в данном направлении. Ожидается, что комплексный подход к мобилизации доходов не только улучшит бюджетное пополнение, но и будет способствовать поддержанию экономической стабильности округа.

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