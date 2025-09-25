Заседание окружного совета депутатов прошло в Пушкино

Народные избранники обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития городского округа Пушкинский и улучшения качества жизни горожан. Они утвердили поправки к бюджету, рассмотрели изменения в Генеральном плане муниципалитета, проголосовали за передачу объектов из федеральной в муниципальную собственность.

Собравшиеся на заседании обсудили и приняли решения по корректировке бюджета округа на 2025 год и последующие периоды. Эта мера позволит более эффективно распределить финансовые ресурсы. Большое внимание уделили и изменениям в Генеральном плане городского округа. Депутаты рассмотрели и приняли поправки, касающиеся нескольких земельных участков и части города Пушкино.

Помимо этого, народные избранники единогласно поддержали инициативу о передаче объектов из федеральной собственности в муниципальную, в частности, котельной в поселке Доброе. Обслуживание объекта доверили МУП «ЖКХ Лесной», имеющему все необходимые лицензии.

В конце встречи участники утвердили положения о молодежном парламенте при совете депутатов и о порядке формирования его состава.