Заседание Общественной палаты прошло в Чехове
На очередном собрании Общественной палаты в Чехове обсудили насущные вопросы и подвели итоги года. На заседании присутствовал глава округа Михаил Собакин.
Новый состав Общественной палаты был сформирован в январе 2025 года сроком на три года и включает 45 человек.
За активный вклад в развитие муниципалитета активистам вручили благодарственные письма от главы округа Михаила Собакина и председателя палаты Дениса Малахова. А женщин поздравили с наступающим 8 Марта.
«Я хочу выразить слова благодарности в первую очередь за ваш неравнодушный труд, ваше неравнодушное отношение. к нашему округу. Самое главное — что мы работаем на благо нашего общества. Потому что сейчас наша страна проходит такие тяжелые испытания. Пока мы вместе, мы непобедимы», — сказал Михаил Собакин.
На заседании подвели итоги работы Общественной палаты за 2025. Ежегодно в организацию поступает более 150 обращений от жителей Чехова. Денис Малахов рассказа, что палата занимается вопросами ЖКХ, благоустройства, парковок, поддержки предпринимательства и другими социально значимыми направлениями. За год было проведено три заседания Общественной палаты, пять заседаний совета Общественной палаты, 35 заседаний комиссий и рабочих групп.
Общественная палата Чехова выступает связующим звеном между жителями и властью. Благодаря взаимодействию с администрацией округа и правительством Московской области многие проблемные вопросы удается решить оперативно.