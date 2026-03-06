Заседание Общественной палаты прошло в Чехове

На очередном собрании Общественной палаты в Чехове обсудили насущные вопросы и подвели итоги года. На заседании присутствовал глава округа Михаил Собакин.

Новый состав Общественной палаты был сформирован в январе 2025 года сроком на три года и включает 45 человек.

За активный вклад в развитие муниципалитета активистам вручили благодарственные письма от главы округа Михаила Собакина и председателя палаты Дениса Малахова. А женщин поздравили с наступающим 8 Марта.

«Я хочу выразить слова благодарности в первую очередь за ваш неравнодушный труд, ваше неравнодушное отношение. к нашему округу. Самое главное — что мы работаем на благо нашего общества. Потому что сейчас наша страна проходит такие тяжелые испытания. Пока мы вместе, мы непобедимы», — сказал Михаил Собакин.