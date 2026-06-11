Заседание по вопросам содержания дорожных объектов прошло в Подмосковье

В четверг, 11 июня, состоялось заседание общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Мероприятие прошло под председательством Юрия Фельде при участии представителей ведомства, в том числе заместителя министра транспорта Подмосковья Даниила Шевченко и советника министра транспорта Никиты Коновалова.

На совещании обсуждались вопросы содержания объектов дорожной инфраструктуры региона. Начальник управления организации и безопасности дорожного движения Никита Носов представил информацию о порядке проведения работ Специализированного монтажно-эксплуатационного управления в ГБУ МО «Мосавтодор».

В рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Московской области проводятся различные мероприятия для повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности. Среди них — строительство тротуаров, линий освещения, установка ограждений, светофоров, дорожных знаков и остановочных павильонов, а также монтаж направленной подсветки на пешеходных переходах и изменения в организации дорожного движения.