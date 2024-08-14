Заседание общественного совета парка усадьбы Кривякино прошло в Воскресенске

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

В усадьбе Кривякино в Воскресенске прошло очередное заседание общественного совета. Заместитель директора культурного центра «Усадьба Кривякино» Светлана Корнилина представила участникам информацию о ходе реставрационных работ усадебного дома и флигелей.

Член Совета парков, доцент и кандидат исторических наук Алексей Пахомов отметил, что жители обращаются по вопросу подъездных и подходных путей со стороны улицы Куйбышева. Этот вопрос уже решается.

Среди ключевых задач культурного центра остается привлечение туристов и разработка новых программ и услуг. В скором времени в парке пройдет традиционный фестиваль «Красное сельцо», который полюбился как местным жителям, так и гостям из других муниципалитетов. Члены совета активно обсуждали подготовку к фестивалю и вносили предложения по его локациям.

Кроме того, этим летом в парке стартовала услуга выездной регистрации брака, которой уже воспользовались несколько пар. Это нововведение добавляет уникальности и привлекательности усадьбе Кривякино как месту для особенных событий.

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