Заседание о стратегии развития образования до 2036 года прошло в Истре

В Истринском колледже прошло заседание Федерального учебно-методического объединения по педагогическим профессиям. В мероприятии приняли участие 52 руководителя колледжей из 24 регионов, представители министерств и эксперты в области образования.

Главной темой встречи стало развитие педагогики будущего и подготовка кадров. Обсуждение было приурочено к разработке стратегии развития образования до 2036 года. Заместитель министра высшего образования и науки России Ольга Петрова отметила важность сотрудничества образовательных и государственных структур, а министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес рассказала о лидерстве региона в сфере среднего профобразования.

На панельных дискуссиях подняли вопрос нехватки педагогов, преемственности программ и продвижении российского образования за рубежом. Особое внимание уделили системе подготовки педагогов в Подмосковье: в регионе работают шесть профильных колледжей, два вуза и семь центров повышения квалификации. Отмечается, что трудоустройство выпускников высокое — 80% после колледжей и 76% после вузов.