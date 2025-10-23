Заседание о повышении качества образования провели в Подмосковье

Как рассказали в ведомстве, на заседании обсудили рейтинг школ и результаты ГИА в прошлом сезоне. В мероприятии участвовали представители коллегии, а также заместители глав округов. Глава министерства Подмосковья Ингрид Пильдес обозначила актуальные задачи системы, а ее первый заместитель Анна Гребцова выступил с докладом о повышении качества образования и эффективную подготовку выпускников к ЕГЭ.

Особое внимание уделили созданию комфортных условий работы для учителей.

В рамках мероприятия наградили лауреатов премии губернатора «Лучший по профессии» и лучшие округа по итогам проведения ГИА: Пушкино, Королев и Балашиху.