Заседание нового состава Совета молодежи предприятия прошло в Воскресенске

Первая встреча обновленного состава состоялась в филиале «ВМУ» ОХК «Уралхим». Участники представили свои идеи и определили направления будущей работы.

Члены Совета познакомились и обсудили планы по развитию спортивных инициатив, популяризации здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, волонтерству и организации молодежных мероприятий.

Лидером Совета избран Артем Казаков, слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха. Его заместителем стала Ирина Салова, специалист по спорту и молодежной политике.

В задачи обновленной команды входит развитие корпоративной культуры, вовлечение молодых работников в производственную и общественную деятельность, а также реализация идей для профессионального и личностного роста сотрудников.

Артем Казаков поблагодарил коллег за доверие и выразил уверенность, что совместная работа поможет укрепить коллективный дух и создать дополнительные возможности для активного участия молодежи в жизни предприятия.